Heibel bij Bayern München moet ophouden: "Het is genoeg geweest"

Grote baas Karl-Heinz Rummenigge maakte duidelijk dat de meningsverschillen tussen trainer Hansi Flick en sportief directeur Hasan Salihamidzic moeten ophouden.

Deze week kende het dispuut een nieuw hoogtepunt. Ook al heeft Flick nog een contract tot 2023, hij wil nog altijd niet bevestigen dat hij volgend seizoen coach is bij Bayern. In het belang van de toekomst van de ploeg noemde hij het.

Die uitspraken kwamen er nadat er heibel was over het transferbeleid. Salihamidzic kondigde deze week aan dat Jerome Boateng geen nieuw contract tekent, terwijl Flick hem van onder het stof haalde.

Grote baas Karl-Heinz Rummenigge liet weten dat het gedaan mag zijn met al dat haantjesgedrag. "We moeten allemaal samenblijven, we moeten harmonieus, loyaal en professioneel samenwerken. Dat is wat ik duidelijk vraag van de sportleiding. Dat is wat FC Bayern altijd heeft onderscheiden", zei Rummenigge in Bild.

En hij ging nog even door. "Het is genoeg geweest! Ik ga er niet steeds commentaar op leveren, vooral omdat we in het laatste kwart van het seizoen zitten, we bovenaan staan in de Bundesliga met zeven punten voorsprong en we nog steeds kans maken op kwalificatie voor de Champions League ondanks het 3-2 verlies tegen PSG," besloot Rummenigge.