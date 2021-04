Vader De Bruyne over nieuw contract: "Je komt beter overeen met z'n tweeën dan met z'n drieën"

Kevin De Bruyne ligt sinds deze week tot 2025 onder contract bij Manchester City. Vader Herwig is trots op zijn zoon met dit nieuwe akkoord.

Het contract is er eentje om de vingers van af te likken als we vader De Bruyne mogen geloven. "In het contract staat alles wat Kevin vooropgesteld had", zegtt Herwig De Bruyne aan Sporza. "Dit is zeker en vast een blijk van respect voor Kevin. Voor hem komt het sportieve altijd op de eerste plaats en we waren tot de conclusie gekomen dat dit een van de beste opties voor zijn verdere carrière was."

Opvallend is wel dat De Bruyne de besprekingen zonder makelaar deed. "Kevin vertelde dat hij de onderhandelingen zelf wilde voeren. Doe maar als je dat wil, hebben wij hem gezegd. Hij vroeg ons door een gebrek aan tijd om soms eens iets op te zoeken of te controleren, maar hij zei zelf waar hij naartoe wilde. Wij hebben hem de gevraagde info gegeven en zo kon hij zelf beslissen."

Vader Herwig De Bruyne was niet bij de onderhandelingen. "Neen, ook al niet door de coronabeperkingen. Zo heb ik Kevin sinds 1 maart vorig jaar niet meer gezien. Alles gaat via e-mail, telefoon en andere kanalen. Er was geen derde partij en dat maakte het makkelijker. Je komt beter overeen met z'n tweeën dan met z'n drieën. Alles was meteen transparant in beide richtingen. Dan weten clubs en spelers waar ze staan."