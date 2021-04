Borussia Dortmund komt met de schrik vrij en behoudt waterkans op plaats bij de eerste vier in de Bundesliga

In de Champions League maakt Borussia Dortmund een goede indruk in dit seizoen, maar in de Bundesliga lijkt het maar niet te willen lukken. Ook deze avond kwam Dortmund met de schrik vrij in de Duitse competitie.

Op het veld van Stuttgart kwam Dortmund namelijk al na een kwartier op achterstand. Kalajdzic opende de score voor de thuisploeg. 1-0 was meteen ook de ruststand, maar deze score stond na de rust niet lang op het bord, want nog geen vijf minuten zorgde Bellingham voor de gelijkmaker. Dortmund duwde door en iets voor het uur zette Reus de bezoekers op voorsprong. Toch leek het nog een gelijkspel te worden, dankzij de 2-2 van Didavi, maar in het slot zorgde Knauff alsnog voor een 2-3 overwinning voor Dortmund. Daardoor staat de club van Rode Duivels Meunier, Witsel en Thorgan Hazard op de vijfde plaats in de Bundesliga op zeven punten van nummer vier Eintracht Frankfurt.