STVV-spits klaar voor stap hogerop: "Mijn voorkeur ligt in de Serie A"

STVV speelt ook volgend seizoen in de hoogste klasse. Dat is niet geringe mate te danken aan Yuma Suzuki. De 24-jarige Japanner voelt zich stilaan klaar voor een stap hogerop.

De 24-jarige Suzuki arriveerde in de zomer van 2019 op Stayen. Vorig seizoen was hij goed voor zeven doelpunten. Het is echter pas dit seizoen dat Suzuki helemaal ontbolsterd is, met zeventien competitiegoals tot dusver.

"In het begin had ik moeite om me aan te passen aan de Belgische cultuur", geeft de Japanner aan in HLN. "De communicatie met de andere spelers verliep erg stroef. Nu ben ik gesetteld, en dat zie je ook aan mijn prestaties."

Ondanks het gemis van familie en vrienden, is Suzuki bezig aan een erg sterk seizoen. Iets wat clubs uit de grotere competities niet zal ontgaan. "Waar ik heen trek, weet ik nog niet. Ik droom van het allerhoogste: Champions League spelen, bij voorkeur bij een club uit de Serie A. Als er zo'n aanbieding komt, is het logisch dat ik daarop zou ingaan", besluit Suzuki, die zondag de degens -of is het een samurai zwaard- kruist met de rivaal uit Genk.