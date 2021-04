Beerschot tegen KV Oostende; een strijd voor de playoffs

Beerschot en KV Oostende ontmoeten elkaar straks in een belangrijk duel. Zowel Beerschot als Oostende missen een paar van hun belangrijke schakels.

Beerschot

Beerschot komt gehavend aan start. Na de vorige wedstrijd tegen Charleroi konden ze nog twee spelers aan hun, ondertussen relatief grote, ziekenboeg toevoegen. Sanyang had na vorige week last aan de adductoren en kan vandaag niet spelen. Die andere aanvaller, Suzuki, is een maand uit door een blessure aan de kuit. De spelers die al in de ziekenboeg zaten; Coulibaly, Broadbent, Noubissi en Halaimia.

Vermoedelijke opstelling Beerschot; Vanhamel, Dom, Radic, Frans, Pietermaat, Van den Bergh, Sanusi, Holzhauser, Bakkali, Eleke, Brogno

KV Oostende

KV Oostende dreigt ook twee sterkhouders te verliezen. Hendry en Sakala zijn wel opgenomen in de selectie maar zijn nog onzeker voor morgen. Ook McGeehan en Guri liggen nog in de lappenmand en Jakel en Gueye zijn geschorst. Tanghe keert terug in de selectie nadat hij negatief testte op covid-19

Vermoedelijke opstelling KV Oostende; Hubert, Theate, Tanghe, Dewaele, D’Haese, Hjulsager, D’Arpino, Batzner, Capon, Kvasina, Vanhulle