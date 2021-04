Pique speelt niet in Clasico, maar krijgt toch geel... Reactie Modric: "Nu is het tijd om te wenen hé"

Piqué groette eerst de Real Madrid-spelers en ging daarna ref Jésus Gil Manzano opzoeken. Daar begon hij wildgebarend zijn ongenoegen uit te drukken over het feit dat er maar vier minuten werden bijgeteld. "Wissels en problemen met de apparatuur. Vier minuten erbij maar, weerzinwekkend", konden de camera's opvangen.

De scheidsrechter had er genoeg van en duwde hem geel onder de neus. Bij het handjeschudden met Luka Modric had de Kroaat het al zien aankomen en hij liet hem al weten dat het "nu tijd om te wenen was zeker?".

Modric to Pique: Now is the time to cry 😂😂😂😂



Oh god he's such a 🐐 level player 🥰🤩🤩 pic.twitter.com/c9gCQ34x6E