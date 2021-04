🎥 Koeman loopt woedend weg, Zidane countert: "Als de scheidsrechter niet fluit, is het geen penalty"

Real Madrid won El Clasico van Barcelona met 2-1, maar dat had ook anders kunnen uitdraaien. Barça claimde een penalty, maar kreeg die niet. De trainers verschilden achteraf nogal van mening over die fase.

Ferdy Mendy leek een strafschopfout op Martin Braithwaite te begaan, maar de arbitrage zag er geen graten in. Ronald Koeman reageerde woest. Op zijn persconferentie was hij duidelijk: "Dit is volgens mij altijd penalty. Iedereen zag het, maar we kregen hem niet. Dat begrijp ik niet. De scheidsrechter stond er tien meter van. Misschien kon hij het niet zien, maar dan is er toch nog de VAR? Daarvoor hebben we die toch?"

Zinedine Zidane had - uiteraard - een andere mening. "Als de scheidsrechter niet fluit, is het omdat het geen penalty is. Je kan de schuld niet bij de arbitrage leggen", aldus de Fransman.

Tijdens een live interview kreeg Koeman ook vragen over de arbitrage, maar liep toen woedend weg.