Na speculatie rond Rode Duivels: 'Ook José Mourinho wil herenigd worden met Marouane Fellaini'

Marouane Fellaini beproeft voorlopig nog altijd zijn geluk in China. Wel is zeker dat de middenvelder nog altijd goed in de markt ligt. Analisten opperden al om hem te overtuigen zijn terugkeer te maken als Rode Duivel en ook bij José Mourinho staat hij nog altijd op een goed blaadje.

Volgens de Britse pers is José Mourinho er zich op gericht om Marouane Fellaini de komende zomer opnieuw naar de Premier League te halen. De twee hadden een goede band toen ze tussen 2016 en 2018 samenwerkten bij Manchester United. Mourinho liet zich tijdens die periode vaak lovend uit over Fellaini. In 2019 verliet de Belg Manchester voor China, nadat Solskjaer was aangesteld als nieuwe manager op Old Trafford. Sindsdien komt Fellaini uit voor Shandong Luneng Taishan. Contract tot december Daar ligt Fellaini nog onder contract tot eind december 2021. Tottenham zal dus een bod moeten uitbrengen om hem opnieuw naar Engeland te krijgen. Ook de toekomst van Mourinho zelf ligt niet helemaal vast gezien de tegenvallende resultaten van Tottenham dit seizoen.