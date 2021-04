Zijn enkel deze twee clubs kapitaalkrachtig genoeg? 'Raiola wil met transfer van Haaland dit waanzinnig record breken'

Mino Raiola is momenteel op tournee door Europa met de diensten van Erling Braut Haaland in de aanbieding. De supermakelaar is van plan om een absoluut record te breken.

We weten ondertussen al dat Borussia Dortmund deze zomer 150 miljoen euro wil ontvangen voor Erling Braut Haaland. In het andere geval wordt er een clausule geactiveerd in het contract van de aanvaller die hem in 2022 voor 75 miljoen euro van werkgever laat wisselen.

The Mirror weet ondertussen dat Raiola een héél specifieke eis heeft bij geïnteresseerde clubs. De zaakwaarnemer wil met Haaland records breken en van de Noor de eerste speler ooit maken die één miljoen pond per week - dat is iets meer dan één miljoen euro - zal verdienen.

Om het een en ander duidelijk te maken: dat is enkel het gewaarborgd loon dat door de club zal worden uitbetaald. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verdienen zo’n twee miljoen euro per week, maar meer dan de helft van dat bedrag komt via sponsordeals op de bankrekening terecht.

Twee clubs kapitaalkrachtig genoeg?

Dé vraag is: wie kan, wil én mag zo’n loon betalen? Manchester City en PSG lijken momenteel de enige twee clubs ter wereld die het financiële plaatje kunnen dragen, maar in dat geval komt het hele Financial Fair Play-circus nog maar eens op gang.