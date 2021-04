🎥 Het 17-jarige Braziliaanse talent dat vanaf 2022 het mooie weer gaat maken bij Manchester City: "Puskas?"

Kayky da Silva scoorde tegen Nova Iguacu in het jaarlijks toernooi in Rio de Janeiro. De aanvaller dribbelde de hele verdediging om daarna de bal cool binnen te leggen. City heeft een akkoord voor tien miljoen euro en er ligt een contract voor vijf jaar voor hem klaar vanaf 2022. Maar dit belooft al veel goeds...

Oi... Puskás, né???



Hora de ver o GOLAÇO ABSURDO do Kayky com a narração do Anderson Cardoso, da #FluTV! pic.twitter.com/Gfyw2sR9WG