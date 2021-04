Kan gehavend Bayern zich alsnog plaatsen voor de halve finales?

Paris Saint-Germain ontvangt B. München dinsdagavond in de kwartfinales van de Champions League. Der Rekordmeister moet vol aan de bak na de 2-3 nederlaag van vorige week. Ze moeten ook heel wat spelers misse, waaronder sterspits Lewandowski. Kunnen ze het tij keren?

Paris Saint-Germain en B. München stonden vier keer eerder tegenover elkaar in het Parc des Princes. De Fransen wonnen alle vier de wedstrijden, waaronder de meest recente ontmoeting op 29 september 2017. B. München ging destijds met 3-0 ten onder, mede dankzij een treffer van Neymar.

Halve finale

Bayern is de afgelopen jaren vrij succesvol in de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers bereikten sinds het seizoen 2010/11 zeven keer de laatste vier van het miljardenbal. Paris Saint-Germain deed het een stuk minder: de Parijzenaren plaatsten zich slechts één keer voor de halve finale.

Maakt Mbappé weer twee goals?

Kylian Mbappé is bezig aan een sensationeel Champions League-seizoen. De 22-jarige aanvaller scoorde dit Europese seizoen al acht keer in evenzoveel wedstrijden. Zo was de Fransman tweemaal trefzeker in de heenwedstrijd tegen Bayern. Maakt hij dinsdag opnieuw het verschil?

