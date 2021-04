Chelsea op cruise control naar de halve finales, of nieuwe stunt van Porto?

Chelsea beschikt over een comfortabele uitgangspositie. Het won de heenwedstrijd met 0-2 na doelpunten van Mount en Chillwel. Kan Porto hen nog verrassen, of gaat Chelsea op cruise control naar de halve finales?

Chelsea FC

Van thuisvoordeel is geen sprake, want ook deze wedstrijd wordt in Sevilla afgewerkt, net zoals de heenwedstrijd. The Blues zullen er niet rouwig om zijn, aangezien ze op dat veld vorige week Porto met 0-2 wisten te kloppen. Winnen was toen een must, na de blamage tegen West Bromwich in de Premier League.

Dit weekend was anders voor Tuchel zijn spelers. Chelsea hield schietoefeningen tegen Crystal Palace en won met 1-4, wat gerust een stuk ruimer had kunnen zijn. Mount, Pulisic en Havertz vormden het aanvallende trio, en deden het uitstekend samen. Zij worden dan ook als voorhoede verwacht voor het terugduel tegen Porto. Tuchel beschikt over een volledig fitte selectie, grote rotaties lijken dus niet noodzakelijk.

Porto

Porto knikkerde Juventus uit de Champions League, en zal er alles aan doen om ook Chelsea het leven zuur te maken. In de heenwedstrijd waren ze op bepaalde momenten een stuk beter dan the Blues, maar afwerken bleek vaak te moeilijk. Voor deze wedstrijd komen Taremi en Oliveira terug uit schorsing, en zij staan wel vaak garant voor doelpunten.

De generale repetitie tegen Tondela ging alvast zoals het hoorde. Er werd met 0-2 gewonnen in de eigen competitie, wat hen op zes punten van de leidersplaats bracht. Heel wat spelers kregen rust in aanloop naar het duel tegen Chelsea, een ideale mix met het bijeengespeelde vertrouwen. Conceicao lijkt dus klaar om een interessant tactisch plan uit te rollen.

Spelverloop

Voor Porto is het cruciaal om vroeg te scoren, aangezien ze met twee doelpunten slechts verlengingen afdwingen. Er moet dus driemaal gescoord worden om in 90 minuten door te stoten, een zware opgave tegen de sterke verdediging van Chelsea. Al bleek die verdediging niet onoverwinnelijk, want degradatiekandidaat West Bromwich wist zowaar vijfmaal te scoren.

Ook voor Chelsea zou een doelpunt ontzettend handig zijn. Dat doelpunt zorgt er voor dat Porto voor een extra zware opdracht staat, en zou wel eens de mentale doodsteek kunnen zijn. De wedstrijd in Crystal Palace toonden alvast dat ze klaar zijn om de netten te doen trillen.

Een paar interessante bets?

Beide ploegen hebben er baat bij om op zoek te gaan naar een doelpunt. Denk jij dat ze beiden in hun opzet slagen? Dan geeft betFIRST je 1,95 keer je inzet!

Chelsea bleek vorige week een maatje te groot voor Porto. Als ze nogmaals weten te winnen tegen Porto, dan ontvang je bij betFIRST 1,86 keer je inzet. Klaar voor een herhaling van vorige week?