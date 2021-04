De strijd om de Europese plaatsen, wie zal waar verzeilen? Dit zijn alle mogelijke scenario's voor play-off 1 en play-off 2

Nu de 33ste speeldag in de Jupiler Pro League is afgewerkt, is het echt money time voor de teams. De strijd om de rechtstreekse degradatie wordt zondag beslecht, terwijl er nog zeven teams strijden om de vier tickets in de Europe play-offs.

Dit seizoen zullen de nummers 1 tot en met 4 meestrijden in de Champions’ play-offs, de vervanger van play-off I. De puntendeling blijft behouden en de 4 ploegen zullen het 2 keer tegen elkaar opnemen. De nummers 5 tot en met 8 van de reguliere competitie spelen de Europe play-offs, de vervanger van play-off II. Net als in de Champions’ play-offs spelen de 4 ploegen uit de Europe play-offs ook 2 keer tegen elkaar en ook hier blijft de puntendeling behouden. Europese tickets De Europese tickets worden als volgt verdeeld: Winnaar Champions’ play-offs: is kampioen en speelt de Champions League

Nummer 2: speelt derde kwalificatieronde van de Champions League

Nummer 3 speelt laatste voorronde van de Conference League

Winnaar van de barrages tussen nummer 4 Champions’ play-offs en winnaar Europe play-offs speelt tweede kwalificatieronde van de Conference League

Bekerwinnaar speelt laatste voorronde van de Europa League Play-offs finale Indien de bekerwinnaar Champions’ play-offs speelt en daarin als 1e of als 2e eindigt, wordt de finalewedstrijd tussen de 4e uit de Champions’ play-offs en de winnaar ven de Europe play-offs om het tweede ticket van de Europa Conference League niet gespeeld. Dan schuiven de Europese tickets vervolgens op: De kampioen (groepsfase) en vicekampioen (derde kwalificatievoorronde) plaatsen zich voor de Champions League

Het Europa League ticket van de bekerwinnaar gaat naar de 3e uit de Champions’ play-offs

De 4e uit de Champions’ play-offs en de 5e (Winnaar Europe play-offs) plaatsen zich uiteindelijk voor de Europa Conference League Indien de bekerwinnaar de Champions’ play-offs speelt en daarin als 3e of 4e eindigt, wordt de finalewedstrijd eveneens niet gespeeld. De bekerwinnaar behoudt zijn ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De andere 3e of 4e uit de Champions’ play-offs krijgt het hoogstgeplaatste ticket van de Europa Conference League. Het andere ticket van de Europa Conference League gaat dan uiteindelijk naar de winnaar van de Europe play-offs. Vierde play-off 1 ook naar Europa? Indien de bekerwinnaar de Europe play-offs speelt en deze wint, wordt er geen finalewedstrijd gespeeld. De bekerwinnaar behoudt zijn ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League . De 4e uit de Champions’ play-offs plaatst zich rechtsreeks voor de 2de voorronde van de Europa Conference League. Indien de bekerwinnaar de Europe play-offs niet als winnaar afsluit, verandert er niets aan de ticketverdeling. De eerste twee teams uit de Champions’ play-offs pakken een ticket voor de Champions League. De 3e krijgt een ticket voor de Europa Conference League. De bekerwinnaar behoudt zijn ticket voor de Europa League. De nummer 4 uit de Champions’ play-offs en de winnaar van de Europe play-offs spelen voor het laatste ticket voor de Europe Conference League. Voor meer informatie over de Champions’ play-offs, de Europe play-offs en de verdeling van de Europese tickets: raadpleeg FAQ op onze website. Kalender De kalender van de Chamionps’ play-offs en de Europe play-offs wordt bekend gemaakt op maandag 19 april.