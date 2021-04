Ibrahimovic riskeert drie jaar schorsing en een dikke boete door belangenvermenging met gokkantoor

Er hangt Zlatan Ibrahimovic een schorsing van drie jaar boven het hoofd. De reden; Ibra is aandeelhouder van een gokkantoor in Malta. Volgens de FIFA en de UEFA gaat dit niet samen met de regels op het gebied van ethiek en zal hij de gevolgen moeten dragen.

Ibrahimovic is mede-eigenaar van een gokbedrijf in Malta. Dat is in strijd met de regelgeving van de FIFA en de UEFA, die regels schrijven voor dat voetballers geen financiële motieven mogen hebben in gokbedrijven. Mogelijk wordt de Zweed nu drie jaar geschorst van alle Europese en internationale competities voor zowel club als land.

Het was om die reden ook niet mogelijk voor Zlatan om deel te nemen aan het WK in 2018. Hij besloot vervolgens een pauze in te lassen bij de Zweedse nationale ploeg. Nu wil de spits dus zijn rentree weer maken, maar de vraag is of de FIFA en de UEFA dat zomaar zullen laten gebeuren.

Ibracadabra is nu niet bepaald bekend om de regeltjes te volgen. In september 2020 brak hij met AC Milan in de Europa League tegen de Shamrock Rovers al eens de regels. Ook met de nationale ploeg brak de Zweed vorige maand tijdens de WK-kwalificatiematchen de regels.

Als Ibra effectief schuldig wordt bevonden, riskeert hij ook nog eens een boete van 100.000 euro.