Amateurclub krijgt serieuze financiële boost: "We willen zo snel mogelijk naar het profvoetbal"

Mandel United heeft met nieuwe investeerders een serieuze boost gekregen op financieel vlak. Het Franse Strive Football Group had een overeenkomst met de West-Vlamingen en wordt zo hoofdaandeelhouder.

Strive Football Group wordt de nieuwe hoofdaandeelhouder van de fusieclub uit Izegem. Huidig voorzitter, Paul Seynaeve, is volgend jaar dus geen voorzitter meer maar blijft wel nog aan boord. “We moeten niet meer naar beneden kijken, profvoetbal moet ons doel zijn nu”, zei Seynaeve in een interview met HLN.

Na zeventienjaar voorzitterschap en de club van eerste provenciale naar de hoogste amateurreeks te hebben gebracht, vindt Seynaeve dat de extra financiële hulp net op het gepaste moment komt.

“Ik ben fier op wat we hebben neergezet hier in Izegem, de extra hulp komt op het juiste moment. We bieden continuïteit zodat onze jeugd voort kan doorgroeien en het is onze ambitie om zo snel mogelijk te promoveren naar de profreeksen”, aldus Seynaeve