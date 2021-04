Neymar juicht voor de neus van Bayern-speler; "het lot bracht mij daar"

Ondanks dat PSG gisteren in de Champions League op eigen veld met 0-1 verloor, stoten de Fransen toch door naar de halve finale. Reden om te vieren dus, zo dacht Neymar er ook over.

De Braziliaanse superster speelde gisteren een sterke wedstrijd tegen Bayern München. Hij kon zijn ploeg niet aan de overwinning helpen, maar hij verzekerde met PSG toch een plek in de halve finale. Reden om te vieren dus voor Neymar en co.

Vieren deed Neymar samen met ploegmaat Paredes, voor de neus van Bayern-speler Joshua Kimmich. “Ik vierde niet voor Kimmich zijn neus om hem uit te dagen”, zei de aanvaller in een interview met ESPN na het voorval.

“Ik kwam Parades tegen en begon met hem te vieren. Het was toevallig dat Kimmich daar ook stond, het was het lot dat mij daar voor zijn neus bracht. Het is grappig want Kimmich zei mij dat hun team beter was, en dat ze zouden doorstoten naar de halve finale. Hij was er zeker van”, aldus de Braziliaanse superster.