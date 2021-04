Tien wedstrijden schorsing voor racistische aanval, maar... slachtoffer krijgt ook drie matchen

De UEFA opende een onderzoek naar de gebeurtenissen op 18 maart in het Ibrox Stadium. Rangers beschuldigt Kudela van racisme, Slavia Praag ontkende de aantijgingen en diende zelf een klacht in vanwege ongeregeldheden in de catacomben.

Slavia Prague's Ondrej Kudela has been banned for 10 matches after being found guilty of racially abusing Rangers' Glen Kamara.



Kamara has also been banned for three games for assaulting Kudela, reportedly in the tunnel after the match.



