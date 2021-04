Dortmund - Man City: Driemaal is scheepsrecht voor Kevin De Bruyne?

Woensdagavond om 21u00 beginnen Borussia Dortmund en Manchester City aan hun terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. City heeft met een 2-1 overwinning een goede uitgangspositie kunnen bemachtigen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Wie pakt het ticket naar de halve finales?

City gered door de scheidsrechter?

Scheidsrechter Hategan eiste de hoofdrol op in de heenwedstrijd van deze kwartfinale. Hij werd eerst al eens terechtgewezen door de VAR na het geven van een onterechte penalty. Wat later keurde hij onterecht een doelpunt van Dortmund af. Omdat de ref voordien al floot, kon en mocht de VAR niet meer ingrijpen. De wedstrijd had dus heel wat anders kunnen lopen, als het plots 1-1 had gestaan in de eerste helft. Zint Dortmund op revanche?

Driemaal is scheepsrecht: Scoort Kevin De Bruyne opnieuw?

Tegen Borussia Mönchengladbach scoorde De Bruyne een weergaloze goal na slechts twaalf minuten. Ook in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund stond zijn vizier op scherp. Na alweer amper negentien minuten voetballen opende de Belg de score. Kan De Bruyne ook een derde wedstrijd op rij in de Champions League scoren voor City?

Is het eindelijk zo ver voor Man City?

Bij Manchester City dromen ze al jaren luidop van de Champions League. Is het dit jaar eindelijk dan zover voor de Citizens? Eén ding is zeker, ze gaan er alles aan doen. Dat zag je ook in de heenwedstrijd tegen Dortmund, waarin ze meteen na de 1-1 een versnelling hoger schakelden en snel de 2-1 scoorden. City heeft duidelijk honger naar de beker met de grote oren!

