Licentie voor Virton is eigenlijk goed nieuws voor 1B, want doemscenario van 6 clubs daagde op

Dat Virton zijn licentie heeft gekregen voor volgend seizoen is eigenlijk al een opluchting voor 1B. Nu zijn ze al zeker met zeven volgend seizoen.

Als Virton geen licentie had gekregen, was de kans bestaande dat er volgend seizoen slechts zes teams in 1B hadden gezeten. Club NXT verdwijnt in principe en er is geen akkoord gevonden over de inpassing van meerdere beloftenteams. Als Moeskroen degradeert en geen licentie krijgt, worden ze ook niet vervangen, want er zijn geen degradanten of promovendussen dit seizoen.

"Het verkrijgen van de licentie was een moeilijke en complexe uitdaging om te overwinnen, aangezien het illegaal verwijderen uit het profvoetbal onze club ernstig heeft verzwakt", klinkt het bij Virton. "Desalniettemin is RE VIRTON, met de niet-aflatende steun van de PROMOBE Group, waarvan hoofdsponsor LEOPARD deel uitmaakt, erin geslaagd om aan de licentievereisten te voldoen. Vanaf morgen zal de voltallige directie van RE VIRTON de handen uit de mouwen steken om de club nieuw leven in te blazen, zowel op de jeugdopleiding als op professioneel teamniveau."