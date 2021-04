Wonderkind van Arsenal binnenkort in de Jupiler Pro League te bewonderen? Belgische clubs tonen interesse

Kido Taylor-Hart maakt een goede indruk bij de U18 van Arsenal dit seizoen. Zo scoorde de jonge linksbuiten al 10 doelpunten in 24 wedstrijden in alle competities samen voor de U18 van de Engelse topclub.

Toch bestaat de kans dat Taylor-Hart aan het einde van dit seizoen Arsenal zou verlaten. Volgens de bekende journalist Chris Wheatley zou er interesse zijn vanuit België, Nederland en Duitsland voor het goudhaantje.

Exclusive: Arsenal have made a contract offer to highly-rated youngster Kido Taylor-Hart



- Interest from clubs in Belgium, Holland and Germany



- #AFC keen on tying him down with Balogun set to leavehttps://t.co/TlGOsAuMwg