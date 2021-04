Galatasaray countert beschuldigingen seksfeestjes van ex-Bruggeling: "Volledig uit hun context gerukt"

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat ex-Bruggeling Ryan Donk samen met enkele ploegmaats van Galatasaray betrokken zouden zijn bij seksfeestjes. De Turkse topclub reageert scherp op de beschuldigingen.

“Het is immoreel om de voorzitter van Galatasaray zo in diskrediet te brengen met deze uitlatingen", twitterde Galatasaray. “Het is pure laster, volledig verzonnen.”

Volgens de Turkse recordkampioen zouden de uitlatingen van voorzitter Mustafa Cengiz in de Turkse krant Milliyet volledig uit de context gerukt zijn. Galatasaray kondigt ook aan juridische stappen te ondernemen tegen het medium.