Europa League: onder meer De Gea, Dzeko en Lacazette in team van de week

Deze middag werd het team van de week in de Europa League bekendgemaakt. Vooral Manchester United en Arsenal zijn goed vertegenwoordigd. Arsenal heeft vijf spelers in het team, terwijl Manchester United er vier heeft.

Manchester United, Arsenal, Villarreal en Roma hebben zich donderdagavond allemaal kunnen plaatsen voor de halve finales en het team van de week bestaat dan ook uit allemaal spelers van deze ploegen.

Arsenal, dat het vlot haalde van Slavia Praag, heeft vijf spelers in de ploeg: de spitsen Pépé, Saka en Lacazette, en ook Chambers en Smith Rowe. De Gea, Wan-Bissaka, Tuanzebe en Alex Telles zijn de vier spelers van Manchester United in de ploeg, Edin Dzeko is de enige Roma-speler en Gerard Moreno vertegenwoordigt Villarreal.