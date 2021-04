Of Kompany zich zorgen maakt als Wellenreuther moet uitvoetballen? "Ik mag geen angst uitstralen"

Het vertrouwen van de fans in Timon Wellenreuther is niet al te groot meer. 'An accident waiting to happen', lijkt het wel elke keer als er een bal op hem teruggespeeld wordt.

Wellenreuther is geen slechte lijndoelman en komt ook goed uit. Het is wanneer hij moet uitvoetballen dat de Anderlecht-fans een beroerte nabij zijn. Dat liep al verschillende keren bijna fallikant af, maar zeker in deze fase van de competitie mag het niet gebeuren. Bij Anderlecht hebben ze de lacunes in het spel van de Duitser ook al gezien. Indien Van Crombrugge vertrekt, komt er een nieuwe doelman. Maar zolang moet Wellenreuther de foutjes wel inperken. Vincent Kompany zit er ook verveeld mee, maar wil nu geen onnodige onrust creëren. "Of ik schrik heb als er een bal op hem wordt teruggespeeld? Angst kan je ook overdragen aan je spelers. Ik moet gewoon een rationele analyse kunnen maken en geven. Op het moment zelf kan ik geen angst uitstralen, maar ik ben wel attent op alles wat er gebeurt. Maar ik wil vooral praten over het vertrouwen dat ik in mijn spelers heb en niet over individuele prestaties", zei hij vrijdag op zijn persconferentie.