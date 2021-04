Manchester United heeft nieuwe centrale verdediger bijna beet: vergevorderde onderhandelingen met Fransman van Real Madrid

Met Jules Koundé en Pau Torres werden de voorbije weken al verschillende namen genoemd als mogelijke versterkingen voor Manchester United, maar de Engelse topclub zou nu in vergevorderde onderhandelingen zijn met Raphael Varane.

Volgens verschillende Engelse media zou Manchester United in vergevorderde onderhandelingen zijn met Raphael Varane, de 27-jarige verdediger van Real Madrid. Manchester United zou 60 miljoen pond op tafel leggen om de Fransman weg te plukken bij de Madrilenen.

Raphael Varane is al jaren één de vaste partner van Sergio Ramos in de defensie van Real Madrid. Dit seizoen speelde Varane 36 wedstrijden in alle competities samen voor de Spaanse topclub en daarin scoorde Varane twee doelpunten.