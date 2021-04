Dortmund wil 115 miljoen voor Brits toptalent, Chelsea toont interesse

Jude Bellingham heeft de laatste weken een paar sterke optredens gemaakt. Ondanks de uitschakeling van Dortmund in de kwartfinale van de Champions League, maakte het toptalent een goede beurt tijdens het tweeluik tegen Manchester City. Interesse van topclubs lijkt zo onvermijdelijk...

Het zeventienjarig Brits toptalent, die op dit moment eigendom is van Dortmund, kan rekenen op heel wat interesse van Europese topclubs. Zo zou Chelsea een oogje hebben op de middenvelder. Dortmund hoopt 115 miljoen euro te kunnen vangen voor Bellingham, dat meldt Eurosport.

Bellingham kreeg zijn jeugdopleiding bij Birmingham en ruilde de Engelse tweede klasse vorig jaar in, voor een avontuur bij Dortmund in de Bundesliga. Bij ‘Die Borussen’ is de tiener volledig aan het openbloeien en kan hij rekenen op interesse, van topclub in eigen land, Chelsea. Dortmund hoopt dus om 115 miljoen te krijgen voor Bellingham.