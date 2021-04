Koeman doet forse uitspraak over toekomst Lionel Messi: "We doen er alles aan"

Trainer Ronald Koeman was lyrisch over de twee goals die Lionel Messi in de bekerfinale tegen Athletic Bilbao scoorde. Hij kwam ook terug op een nieuw contract voor zijn goudhaantje.

Barcelona pakte de Copa del Rey met een overtuigende 4-0-overwinning tegen Athletic Bilbao. Lionel Messi scoorde twee van de vier goals van Barcelona in de finale.

Over de toekomst van Messi blijft ook Koeman vaag doen. "We weten niet of Lionel Messi bij Barca zal blijven”, zei Koeman na de wedstrijd. “Hij is het die over zijn toekomst zal beslissen. Zoals de president al heeft gezegd, doen we er alles aan om hem nog een paar jaar bij ons te houden.”

Koeman prees ook zijn andere spelers. “Hij bewees vandaag weer eens dat hij de beste speler ter wereld is. Hij was uiterst precies, hij leidde het team op de beste manier. Maar we moeten ook de andere spelers noemen, die gewerkt hebben om Leo tussen de lijnen te vinden, zodat hij schittert. Vandaag was het team fantastisch.”