Slecht nieuws voor AS Monaco: jonge Belg en Krépin Diatta testen positief op corona

Monaco zal zondag tegen Bordeaux op de 33ste speeldag van de Ligue 1 nog vier spelers moeten missen door Covid-19. Ook Cesc Fabregas kan voor de match tegen Bordeaux niet in actie komen door een blessure aan het dijbeen.

Volgens L'Equipe hebben Chrislain Matsima, Enzo Millot, Eliot Matazo en Krepin Diatta, die niet bij de selectie van Niko Kovac zitten, positief getest op Covid-19. De Monegasken moeten door een blessure ook Cesc Fabregas missen voor het duel tegen Bordeaux.

Slecht nieuws dus voor AS Monaco, die door corona gehavend naar Bordeaux ten strijde trekken. Onder de positieven zijn geen onbekenden: Diatta en Matazo. Diatta kwam dit seizoen nog uit voor Club Brugge. Matazo is een negentienjarig talent die onder andere ook in de jeugdreeksen van onze nationale ploeg heeft gespeeld.