Tottenham was de slechtste passage van Mourinho, dat zeggen de cijfers ook...

Het gaat niet goed met Tottenham Hotspurs, De Londenaren staan op een troosteloze zevende plaats met nog zes wedstrijden in de competitie te spelen. Gevolg: het ontslag van de Portugese coach José Mourinho. Tottenham was dé slechtste passage van Mourinho, dat zeggen de cijfers ook...

De cijfers

Met 44 gewonnen matchen op 86 wedstrijden heeft Mourinho een winstpercentage bij Tottenham van 51 procent. Alleen de periode bij het Portugese U.D. Leiria had Mourinho slechtere cijfers, bij Leiria waren de verwachtingen echter veel minder hoog dan de ploegen waar de Portugees de jaren erna trainer was. Zelfs bij bijvoorbeeld Manchester United kon de ex-Tottenhamtrainer betere cijfers voorleggen.

Slechte resultaten

Sinds dat Mourinho aan het roer is gekomen bij de Londenaren, zijn de resultaten van ‘The Lilywhites’ er niet op verbeterd. Dit seizoen staan ze in de Premier League ver onder de Europese plaatsen, Tottenham is al uitgeschakeld voor de Europa League en de FA Cup. Alleen in de EFL cup spelen de witte Londenaren de finale tegen Manchester City, een magere troost voor een ploeg als Tottenham dus.

In het voorafgaande seizoen heeft Mourinho ook geen hoge ogen gegooid. In 2019/20 won Tottenham niets en moest de Londense club het stellen met een zesde plaats in de Premier League, wat de tweede kwalificatieronde van de Europa League betekende op dat moment. Dat is toch te weinig voor een ploeg als Tottenham.

Mourinho was het grootste deel van 2019/20 en het grootste deel van 2020/21 de hoofdtrainer van Tottenham, nooit was hij echter een heel seizoen coach. De Portuguees heeft met Tottenham geen enkele prijs gepakt. Nu komt er dus een einde aan het huwelijk tussen Mourinho en Tottenham.