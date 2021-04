Als FIFA dreigement doorvoert... hebben we geen enkele topspeler meer voor WK in Qatar

Euh... Die clash tussen de Europese topclubs en FIFA en UEFA over de oprichting van een Super League kan grote gevolgen hebben. De machtige wereldvoetbalbond dreigt er immers mee spelers van de bewuste clubs uit te sluiten van hun nationale ploegen.

Dat is onderhandelen met de revolver op tafel... Voor België zou dat betekenen dat we het op het WK in Qatar volgend jaar zonder al onze topspelers moeten doen. Courtois, Hazard, De Bruyne en Lukaku spelen immers allemaal voor de bewuste clubs. Ook Carrasco en Alderweireld zouden in dat geval niet mee mogen doen.

Of het allemaal zover zal komen, valt wel nog af te wachten. Op dit moment lijkt het op een machtsclash tussen de steenrijke eigenaars van die clubs en de voetbalinstanties. In ieder geval zal er ergens een consensus moeten bereikt worden, want de UEFA dreigt die clubs ook uit te sluiten van hun nationale competities.