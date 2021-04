Nieuw record voor Club Brugge bij het begin van de play-offs

Club Brugge sloot de competitie af met een zege tegen Moeskroen, waardoor de Henegouwers naar 1b verwezen werden. Maar daardoor heeft Club ook een record te pakken.

De Bruggelingen eindigden de reguliere competitie met 76 punten, met 16 punten voorsprong op de dichtste achtervolger Antwerp. De punten worden voor de Champions' play-offs gehalveerd en ze hebben nu dus nog acht punten voorsprong op Antwerp met zes matchen te gaan.

Dat is het grootste verschil sinds de invoering van de play-offs. Het vorige record stond ook op naam van Club dat in 2018 zes punten voorsprong had op Anderlecht. Anderlecht had in 2010 eveneens zes punten voorsprong, toen op Club Brugge.