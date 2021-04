Vanaken blij met kwalificatie Anderlecht: "Nu kunnen we revanche nemen"

Vanaken sloot het reguliere seizoen af met een doelpunt tegen Moeskroen. Achteraf analyseerde hij de wedstrijd van zijn ploeg en de kwalificatie van Anderlecht voor play off 1

De tweeevoudige winnaar van de Gouden Schoen vond tegen Moeskroen opnieuw de weg naar het doel. Beter nog, hij speelde een belangrijke rol in het treffen. "We hadden de wedstrijd onder controle. Moeskroen was wat meer bezig met wat er in de andere wedstrijd gaande was", klinkt het bij Vanaken voor de micro van Eleven.

"Toen Waasland-Beveren voor kwam op OHL, brachten ze een spits op het veld en gingen ze agressiever voetballen, het was een behoorlijk vreemde tweede helft", blikt hij terug.

Een tweede helft met 6 doelpunten die winnend werd afgesloten door Club Brugge. "We wilden onze voorsprong zo ver mogelijk uitbreiden. We hadden in januari met beide handen getekend moest men tegen ons zeggen dat we met 16 punten verschil de reguliere competitie zouden afsluiten, maar ik had toch heel graag gewonnen in Anderlecht", vertelt de nummer 10 van Club.

Met de kwalificatie van Anderlecht voor play off 1 zullen Club Burgge en Anderlecht elkaar alleszins nog tweemaal treffen dit seizoen. "Het is misschiein goed dat we revanche kunnen nemen. Het is altijd leuk om tegen Anderlecht te spelen, het is alleen jammer dat het zonder supporters zal zijn", besluit hij.