Eden Hazard haalt wedstrijdselectie niet, Zidane spreekt wens uit wanneer hij wel zal spelen

Geen selectie voor Eden Hazard voor de wedstrijd tegen Cadiz nog. Hazard stond vandaag wel op training, maandag sloeg hij de groepstraining over.

De wedstrijd tegen Cadiz van woensdag haalt de Rode Duivel nog niet. "Eden gaat er morgen niet bij zijn", vertelde Zidane op een persmoment. "Als dat zo is, is het omdat hij niet honderd procent is. Het belangrijkste is dat hij zich honderd procent voelt, als hij terugkeert. Het gevoel dat hij heeft is niet hetzelfde als tot nu toe, we moeten heel attent zijn. Ik hoop dat hij er zaterdag bij is."

De laatste wedstrijdminuten van Hazard dateren al van 13 maart. Toen draafde hij een kwartier voor tijd op in de match tegen Elche. Daarvoor was het van eind januari geleden dat de Rode Duivel nog speelde. Na het duel met Elche had Hazard een nieuwe spierblessure.

Maandag sloeg Hazard nog de groepstraining over, maar vandaag was hij wel van de partij.

