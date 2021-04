Premier League-speler uit kritiek op FIFA en UEFA: "Racisme interesseert hen niet"

De behandeling van de Europese Super League door de UEFA en de FIFA heeft "enig licht geworpen" op de slechte manier waarop zij racisme in de voetbalwereld aanpakken volgens Crystal Palace-aanvaller Andros Townsend.

Om te reageren op een Europese Super League waren de voetbalautoriteiten er snel bij. Logisch ook, er gaat veel geld mee gepaard. De aanvaller vindt dat er ook zo gereageerd moet worden als er zich een racistisch incident voordoet in de voetbalwereld.

Townsend haalt de racistische gezangen van Engeland tegen Bulgarije aan als voorbeeld. “Iedereen kon de gezangen horen, zelfs de kijkers op TV. De FIFA en de UEFA kwamen maanden later pas met een uitspraak, het verdict: 40000 euro boete, niet eens uit de competitie gegooid”

“Als het om racisme gaat, kan het hun gewoon te weinig schelen. Racisme is geen geldkwestie, de Super League is dat wel. Dat is heel spijtig”, aldus Townsend.