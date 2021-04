Chelseadoelman van 80 miljoen euro komt boven water: 5 clean sheets in laatste 5 wedstrijden

Kepa Arrizabalaga komt stillaan terug boven water. De keeper speelt al sinds 2018 bij Chelsea. In het begin was hij de vaste waarde, maar onder Frank Lampard vloog hij uit het doel na enkele blunders. Kepa krijgt onder Thomas Tuchel zijn kans in de beker. Hij hield zijn laatste 5 wedstrijden de nul.

In de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City, de leider in de Premier League, stond Kepa weer tussen de palen en hij keepte een uitstekende wedstrijd. Chelsea stond verdedigend goed, maar het was ook de Chelseadoelman die af en toe goed moest tussenkomen. Het resultaat was een 1-0 zege voor Chelsea.

De keeper zijn clean sheets zijn verspreid over het seizoen aangezien hij Édouard Mendy voor hem moet laten in de pikorde, maar Kepa toont wel dat hij er onder Thomas Tuchel staat als de ploeg hem nodig heeft.

Kepa Arrizabalaga's last five appearances for Chelsea in all competitions:



Clean sheet vs Brighton

Clean sheet vs Man City

Clean sheet vs Sheff Utd

Clean sheet vs Newcastle

Clean sheet vs Barnsley

Kepa was de vervanger van Thibaut Courtois die in 2018 naar Real Madrid was vertrokken. Hij heeft in alle competities al 106 wedstrijden voor Chelsea gespeeld waarin hij 39 keer zijn netten heeft schoongehouden.