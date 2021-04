Officieel: Zlatan Ibrahimovic langer in de Serie A

AC Milan staat momenteel 2de in de Serie A, maar het wordt moeilijk om stadsrivaal Inter Milan nog bij te benen. Ibrahimovic heeft een grote invloed gehad op de 2de plaats van de Milanese ploeg. De spits heeft in 17 wedstrijden 15 goals gemaakt. Dat hadden er mogelijk meer kunnen zijn, maar de Zweed heeft enkele wedstrijden moeten missen door een coronabesmetting en blessures.

Zlatan signs a one-year contract extension at AC Milan ✍



He turns 40 in October. pic.twitter.com/9HLpySMWJp