Blijft Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan? Zweed heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Zlatan Ibrahimovic heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. Zo zou de Zweed zijn contract bij AC Milan verlengen tot 2022. Binnen enkele uren zou de deal officieel bekendgemaakt worden.

Zlatan Ibrahimovic was dit seizoen al zeer belangrijk voor AC Milan met 15 doelpunten in 17 wedstrijden in de Serie A. Bij de Italiaanse topclub zijn ze dan ook zeer tevreden over de 39-jarige Zweed en ze zouden zijn contract graag verlengen.

Ibrahimovic zelf lijkt ook nog wel een extra jaar bij AC Milan te willen blijven, want volgens de bekende journalist Fabrizio Romano is alles al in kannen en kruiken. Ibrahimovic zou zijn contract verlengen tot 2022 en binnen enkele uren zou het officieel bekendgemaakt worden.