Schittert Neymar deze zomer opnieuw op de Olympische Spelen? "We begrijpen dat zijn selectie een complexe zaak is"

Deze zomer verdedigt Brazilië zijn titel in het voetbal op de Olympische Spelen. De trainer van het Braziliaanse olympische elftal, André Jardin, denkt er alvast aan om Neymar, net als in 2016, opnieuw op te nemen in de selectie.

In 2016 vonden de Olympische Spelen plaats in Rio De Janeiro. Het was de eerste keer dat Brazilië de gouden medaille wist te veroveren in het voetbal. De finale tegen Duitsland kwam neer op penalty's en wie anders dan Neymar scoorde de beslissende treffer. De Brazilianen zullen deze zomer dus hun titel moeten verdedigen. Jardin vertelde dat hij de sterkst mogelijke selectie wou samenstellen voor de Olympische Spelen.

"Neymar is de belangrijkste speler van onze selectie", gaf Jardin toe bij Globo Esporte. "Zijn selectie zou een enorme boost aan kwaliteit betekenen voor onze selectie", voegde de trainer er nog aan toe. Toch is het nog niet zeker dat Neymar op de Olympische Spelen zal te bewonderen zijn. PSG is namelijk niet verplicht om zijn sterspeler af te staan omdat het toernooi niet door de FIFA georganiseerd wordt. Een situatie om op te volgen dus...