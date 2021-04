Jan Koller had een monument van Racing Genk kunnen worden

Jan Koller was ooit bijna van Racing Genk maar deze vonden hem uiteindelijk te duur. Anderlecht kon zo een goede zaak doen.

Bij KRC Genk kenden ze heel wat jaren geleden geweldige seizoenen met Moumouni Dagano en Wesley Sonck. Voormalig voorzitter Jos Vaessen laat in Het Laatste Nieuws weten dat Jan Koller in die periode bijna in Genk speelde.

Genk had een voorakkoord met Lokeren voor Jan Koller, die toen 85 miljoen BEF (2,1 miljoen euro, nvdr.) kostte. De Raad van Beheer zag dat echter niet zitten omdat Sonck er al rondliep. Anderlecht betaalde 120 miljoen BEF (3 miljoen euro, nvdr.) en dat was een groot succes.



Koller bezorgde Anderlecht twee landstitels en werd nadien verkocht aan Dortmund. Voor Anderlecht speelde hij 90 wedstrijden waarin hij 42 keer tot scoren kwam. Hij vormde toen een gouden duo met Thomas Radzinski.