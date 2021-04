Liverpool en Newcastle delen de punten na zeer bizarre slotfase

Deze middag hebben Liverpool en Newcastle 1-1 gelijkgespeeld in de Premier League. Liverpool kwam al vroeg op voorsprong via Salah, maar in het slot maakte Willock gelijk. Twee minuten daarvoor had Wilson al gelijkgemaakt, maar het doelpunt werd afgekeurd na hands.

Liverpool en Newcastle stonden deze middag tegenover elkaar in de Premier League. Liverpool maakte een sterke indruk en na enkele minuten kwamen ze ook al op voorsprong na een knap doelpunt van Salah. Liverpool bleef de betere ploeg, maar in het absolute slot leek Newcastle op gelijke hoogte te komen via Wilson. Het doelpunt werd echter afgekeurd na hands, maar enkele minuten later was het wel prijs. Willock zorgde voor een 1-1 eindstand. Zo laat Liverpool dure punten liggen in de strijd om Champions League-voetbal volgend seizoen, want de Engelse topclub staat nu op de zesde plaats op één punt van Chelsea, de nummer vier in het klassement. Chelsea speelt deze avond de topper tegen West Ham, de nummer vijf in de Premier League.