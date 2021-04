Grijpt Barcelona na miljoenen van Super League opnieuw naast vetpot? Speler van 135 miljoen gaat niet in op contractaanbieding

FC Barcelona was er vroeg bij in 2017 om de nu 23-jarige Ousmane Dembélé weg te kopen bij Dortmund voor maar liefst 135 miljoen euro.

Maar het contract van de Fransman eindigt in juni 2022 en gesprekken om te verlengen hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Volgens sportkrant Diario Sport heeft Barcelona rond de tafel gezeten met de zaakwaarnemers van Dembélé maar kwamen ze niet tot een overeenkomst.

Meer nog, twee weken na de onderhandelingen is er zelfs nog geen reactie gekomen vanuit het kamp-Dembélé. Barcelona willen koste wat het kost voorkomen dat de winger volgend seizoen transfervrij vertrekt, zeker aangezien zijn marktwaarde nog rond de 50 miljoen euro schommelt.

De overstap van Dembélé naar Barcelona is moeilijk een succes te noemen. Hij kwam over als een van de grootste talenten ter wereld maar kon die verwachting niet inlossen. Dit seizoen speelde hij ongeveer de helft van alle speelminuten in La Liga, goed voor 5 doelpunten en 3 assists.