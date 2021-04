Vanheusden dolblij na lange recuperatie

Zinho Vanheusden staat voor het eerst terug op het trainingsveld sinds hij zijn kruisbanden heeft gescheurd. De verdediger lag sinds begin november in de lappenmand.

Vanheusden glundert nu hij terug op het trainingsveld staat. De bekerfinale komt nog te vroeg voor de verdediger, maar het zal veel deugd doen om terug tussen zijn ploegmaats te staan.

De kapitein van de rouches heeft een lang en zwaar recuperatieproces moeten doorstaan. Hij toont zelf aan hoe gelukkig hij is met zijn comeback via een tweet.

Vanheusden mocht begin dit seizoen nog meespelen met de Rode Duivels in een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust. Dit seizoen had belangrijk kunnen worden voor de jonge verdediger als hij niet was uitgevallen.