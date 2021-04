Dinamo Kiev is na mooie Europese campagne nu ook landskampioen

De kampioen van de Oekraïense competitie is gekend: Dinamo Kiev klopt Shakthar Donetsk voor het eerst sinds 2016 in de titelstrijd.

Het was al van 2016 geleden dat Dinamo Kiev nog eens de titel kon winnen in de Oekraïense competitie. Na vier opeenvolgende titels voor Shaktar Donetsk pakt de recordkampioen nog eens de titel. Het is al de 16e titel voor Dinamo Kiev. Mircea Lucescu, jarenlang de succesvolle coach van Shakthar Donetsk, heeft zijn kwaliteiten nu bewezen in de hoofdstad. De titel was een feit na de gemakkelijke 5-0 overwinning tegen Inholets Petruve. Dinamo telt drie speeldagen voor het einde 13 punten meer dan Shakthar



Dinamo Kiev schakelde Club Brugge uit in de Europa League. Club Brugge zat toen met een uitbraak van het coronavirus en daardoor waren enkele spelers niet beschikbaar. In de achtste finales sneuvelden ze tegen het Spaanse Villarreal. Toch zit het seizoen er nog niet op voor de ploeg uit de hoofdstad. Ze kunnen namelijk nog steeds de dubbel pakken door Zorya Louhansk te kloppen in de bekerfinale.