"Engelse clubs minst zwaar gestraft en dan zijn er die denken dat de aarde nog steeds plat is!" - UEFA-voorzitter Ceferin blijft harde taal spreken

Aleksander Ceferin is niet van plan om de Super League-teams zomaar te vergeven. "Er moeten sancties komen", kondigde hij aan in een interview met het Britse Mail. "Je kunt niet zoiets doen en zeggen dat je genoeg gestraft bent omdat iedereen je nu haat!"

Ceferin vindt wel dat de sanctie voor de Britse clubs milder moet zijn omdat "zij als eersten eruit stapten". "Het is niet oké wat ze hebben gedaan en we zullen de komende dagen zien wat we moeten doen", klinkt het. "Maar voor mij is er een duidelijk verschil tussen de Engelse clubs en de andere zes. Ze stopten als eerste, ze gaven toe dat ze een fout hadden gemaakt. Je moet iets groots hebben om te zeggen 'ik had het mis'."

"Voor mij zijn er drie groepen van deze 12 - de Engelse zes, die als eerste uitgingen, daarna de andere drie (Atletico Madrid, AC Milan, Inter) na hen en dan degenen die vinden dat de aarde plat is en die denken dat de Super League nog steeds bestaat. En er is een groot verschil tussen die groepen. Maar iedereen zal verantwoordelijk worden gehouden. Op welke manier zullen we zien."

"Ik wil niet over een disciplinaire procedure praten, maar het moet duidelijk zijn dat iedereen op een andere manier verantwoordelijk moet worden gehouden. Is het disciplinair? Is het de beslissing van het directiecomité? We zullen zien. Het is te vroeg om te zeggen."