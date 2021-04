Anderlecht voegt club waar CEO Jos Donvil voorzitter is toe aan haar jeugdwerking

Anderlecht heeft al een partnership met heel wat clubs in de directe omgeving afgesloten en voegt daar nu een negende club aan toe. Het gaat om KFC Wambeek, waar huidig CEO Jos Donvil ook voorzitter is.

"RSCA blijft volop investeren in haar jeugdwerking. Niet alleen in het eigen opleidingscentrum op Neerpede, maar ook in partnerclubs. Zo sluit paars-wit vandaag een nieuwe structurele samenwerking af met een jeugdclub: KFC Wambeek Ternat", klinkt het bij Anderlecht.

Wambeek wordt naast K. Berchem Sport, KFC Turnhout, KFC Heur-Tongeren, Eendracht Mazenzele Opwijk, KSV Oudenaarde, Tempo Overijse en KRC Mechelen en V Beersel Drogenbos de negende partnerclub van RSC Anderlecht.

"De nieuwe partnerclub is sterk ontwikkeld de afgelopen tijd. Zo groeide haar ledenaantal op drie jaar tijd naar 350 jeugdspelers. KFC Wambeek Ternat is een groeiende aantrekkingspool van talent, en RSCA wil de club helpen om dat groeiende succes te versterken. Door hen op te nemen in ons netwerk van partnerclubs versterken we bovendien onze lokale verankering, en kunnen we jonge talenten de kans geven om ook door te groeien tot op het hoogste niveau."



KFC Wambeek Ternat : “RSCA bewijst als club dat hun slogan ‘in youth we trust’ geen holle slogan is. Ze staan gekend als de beste opleiding in België en daar leren we uiteraard graag van. Door dit partnership brengen we extra kennis naar onze trainersstaff door enerzijds deelname aan clinics en workshops gegeven door RSCA en anderzijds door de kennisdeling tussen de verschillende clubs in het partnernetwerk. Uiteraard zal dit helpen om de kwaliteit van onze jeugdopleiding nog te versterken in de toekomst.”