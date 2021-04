Mooi beeld! Genkie betrekt Danny Vukovic in feestgedruis

Terwijl het feest in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion volop aan het losbarsten was, stond Jere Uronen nog langs het veld.

De linksachter, die niet in actie kwam tijdens de finale, nam de tijd om even te facetimen met Danny Vukovic, tot voor kort zijn aanvoerder. Een knap gebaar van de aimabele Fin, die Vukovic nog beloofde om twee miniatuursbekers op te sturen naar Australië.

📲 ‘t Is ijskoud op de Heizel. Jere #Uronen facetimet met vertrokken keeper Danny #Vukovic: “I just had call you. I will sent two miniature cups asap to Australia.” Heel erg mooi dit. pic.twitter.com/x28pjdpvuY