Club NXT maakte grote progressie in 1B: "Het zou zonde zijn als dit geen navolging krijgt"

Het experiment met Club NXT in 1B is normaal gezien afgelopen, al moet er wel nog beslist worden wat ermee gaat gebeuren. Coach Rik De Mil en zijn jongens kenden sportief een moeilijk seizoen, maar de progressie was duidelijk.

13 punten in 28 matchen lijkt wel niet veel. "We hadden op meer gehoopt”, zegt De Mil in Het Nieuwsblad. “We hebben weken hard gewerkt zonder punten als beloning. Het was niet evident voor de spelers om zo vaak te verliezen. In de jeugdcategorieën waren ze het omgekeerde gewend. Sommigen hadden het soms moeilijk, maar we hadden speciale aandacht voor het mentale aspect. We maakten de groep altijd duidelijk welke stappen ze al hadden gezet en welke ze nog moesten zetten.”

Maar de stappen werden wel gezet. “We mogen tevreden zijn met het proces. In de pers verschenen er in het begin van het seizoen interviews van collega-coaches die lieten uitschijnen dat zestien- en zeventienjarigen niets te zoeken hadden in 1B. Gaandeweg toonden ze meer respect voor onze progressie en kwamen ze ons zelfs feliciteren. Het zou zonde zijn als dit geen navolging krijgt, voor meerdere clubs. Integratie in volwassenenvoetbal is van goudwaarde in de laatste fase van het opleidingsproces.”