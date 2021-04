Antwerp vroeg het onmogelijke: geheimhouding van een transfer die in feite al lang uitgelekt was

Het nieuws over Lior Refaelov zorgde voor nogal wat reactie, vooral van de kant van Antwerp. Ze spraken over "destabilisatie" en "waarom niet discreet een akkoord afsluiten?" That ship had sailed, Great Old. Er was geen houden meer aan...

"De geruchten en lekken van de laatste weken (al van voor de laatste onderlinge confrontatie) en het uiteindelijk officieel bevestigen van de overgang, op de vooravond van de Champions Playoff waarin beide clubs rechtstreekse concurrenten zijn, kan niet! Deontologisch hoort het niet, het beïnvloedt het strijden met gelijke wapens en een eerlijke sportieve competitie."

Het is maar een stukje uit het communiqué van Antwerp, maar wel het meest belangrijke. Op die bewuste avond van 4 april kwam het nieuws binnengesijpeld bij de aanwezige journalisten op de Bosuil. 'Anderlecht informeerde informeel naar Mbokani en Refaelov'. Sindsdien was het hek van de dam, want iedereen ging dat opvolgen.

Alles werd in het oog gehouden

Het werd niet van Anderlecht-kant gelekt. Ze zouden ook maar dom zijn om zoiets in de pers te willen laten verschijnen met in het achterhoofd wat er al gebeurde met mogelijke transfers die vroegtijdig de krant haalden. Dat Antwerp nu schrijft dat Anderlecht dit niet had mogen communiceren, is toch wel een beetje naïef. Zo'n nieuws hou je zelfs geen week geheim, laat staan nog een dikke maand.

Refaelov was maandag zelfs al gespot op Neerpede. Nee, geheimhouding was helemaal van de baan. En om heel het Anderlecht-bestuur te vragen te liegen terwijl iedereen zou weten dat ze liegen... Tja, het is niet echt in strijd met de deontologie, maar toch zeker met de kans op toekomstige geloofwaardigheid. En stel u eens de vraag of het de competitie eerlijker zou maken indien hij wel al een akkoord heeft en niemand ervan weet?

Precedent

Anderlecht zag zijn kans en greep die. Wachten was ook geen optie, want anders was de kaas misschien wel van het brood gepikt. We begrijpen Antwerp wel dat dit heel ongelegen komt en dat ze voor een onmogelijke beslissing staan: één van hun belangrijkste spelers aan de kant laten in de strijd om het CL-ticket of hem toch laten spelen met de kans dat de club en hijzelf geviseerd worden bij een mindere prestatie. Niet te vergeten dat ze met Juklerod een precedent hebben geschapen.

Maar een oorlog is dit niet waard. Neem het voor wat het is: Anderlecht wou Refaelov wel twee jaar geven en Antwerp niet. Dat is ieders goed recht. Een beslissing van Antwerp die gevolgen heeft, maar je kan de 35-jarige Israëliër ook niet verwijten dat hij vroeg zekerheid wou. Nogmaals: the secrecy ship had sailed long ago.