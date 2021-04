Ivo Rodrigues, ex-Antwerp, doet het goed in Portugal

De voormalige winger van Antwerp is het scoren niet afgeleerd.

Ivo Rodrigues, de voormalige winger van Antwerp, kon zich gisterenavond op het scorebord werken bij FC Famalicao in de Portugese eerste klasse. De Portugees maakte afgelopen winter de overstap van Antwerp terug naar zijn thuisland. Hij speelde sindsdien 9 wedstrijden voor FC Famalicao en daarin kwam hij driemaal tot scoren en gaf hij één assist.

Rodrigues kwam in de zomer van 2018 aan bij Antwerp en kon zich snel in de harten van de supporters spelen. Alleen waren zijn prestaties niet constant genoeg waardoor hij meer dan hem lief was het veld met de bank of de tribunes moest inwisselen. Rodrigues kwam in 85 wedstrijden voor Antwerp 10 maal tot scoren en gaf 9 assist.

Komend weekend mag hij op bezoek bij Porto. De ploeg waar hij zijn gehele jeugdopleiding kreeg en waar hij éénmaal in actie voor kwam.