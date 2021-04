Real Madrid en Chelsea komen niet verder dan een gelijkspel

Een veelbelovende 1ste halfuur werd nadien niet verdergezet. Chelsea vertrekt met een goede uitgangspositie bij Real Madrid.

Real Madrid versloeg in de vorige ronde Liverpool. In de heenmatch werd het 3-1 en zo had Real Madrid genoeg aan een 0-0 op het veld van Liverpool. Courtois keepte toen een hele sterke wedstrijd.

Chelsea schakelde in de vorige ronde Porto uit. In de heenmatch werd het 0-2 waardoor een 0-1 thuis verlies geen ramp was voor Chelsea en ze zo konden doorstoten naar de volgende ronde.

1ste helft

Chelsea nam een droomstart. Na 14 minuten scoorde Pulisic de openingsgoal. Op het halfuur zorgde de onvermijdelijke Benzema voor de gelijkmaker.

71 - Karim Benzema has scored his 71st goal in the UEFA Champions League, making him the joint-fourth top scorer in the competition’s history (along with Raúl). Only Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Robert Lewandowski have now scored more than the Frenchman. Pedigree. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2021

Net zoals afgelopen weekend was er weer enorm veel regen in Madrid en dit kwam de wedstrijd niet ten goede. Zo was de ruststand 1-1.

2de helft

De 2de helft kwam traag op gang. In de 66ste minuut mocht Eden Hazard invallen om iets te forceren voor Real Madrid. Maar hoe sterk de 1ste helft begon zo zwak was de 2de helft van beide ploegen. Gescoord werd er niet meer waardoor Chelsea terug naar Londen kon met een goede uitgangspositie.

De terugwedstrijd op Stamford Bridge staat geprogrammeerd voor 5 mei.