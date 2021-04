Situatieschets van hoe Refaelov ineens niet meer terug kon: "Hij wou eigenlijk bij Antwerp blijven"

Er gaat nog veel inkt vloeien over de transfer van Lior Refaelov. Er staan immers nog twee onderlinge confrontaties tussen beide clubs op het programma. Of hij nu speelt of niet, het zal de media blijven domineren. Nochtans had Antwerp alle kaarten in handen.

Refaelov had nooit voor Anderlecht getekend indien Luciano D'Onofrio vroeger in actie was geschoten. "Eigenlijk wou Refaelov bij Antwerp blijven", aldus Sporza-journalist Tom Boudeweel in De Tribune. "Hij woont in Antwerpen en voelt zich goed bij de club. Maar er kwam geen voorstel tot verlenging. D'Onofrio hanteert graag de theorie van de chaos. Hij leeft van onrust in een kleedkamer. Omdat er geen voorstel kwam, is Refaelov uiteindelijk gaan praten met Anderlecht. Dat duurde al een paar weken."

Antwerp schoot daarna wel wakker. "Daarvoor hebben Paul Gheysens en Sven Jaecques D'Onofrio overgeslagen en zelf initiatief genomen. Omdat ze hoorden vanuit de spelersgroep en de trainersstaf hoe belangrijk Refaelov is voor Antwerp. Antwerp heeft op het einde het aanbod van Anderlecht geëvenaard en ook een contract voor twee seizoenen en hetzelfde loon geboden, maar Refaelov had intussen op zaterdag al medische testen afgelegd bij Anderlecht. Refaelov is een gentleman en stond al zo ver met Anderlecht, dat hij blijkbaar heeft gezegd: "ik kan nu niet meer terugkrabbelen"."